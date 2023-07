15-Jähriger steckt E-Zigarette ein und zahlt nur Tic-Tac

Ohne die E-Zigarette zu bezahlen, will ein Jugendlicher eine Tankstelle in Nördlingen verlassen. Er wird jedoch bei seinem Diebstahl beobachtet.

Der Kassierer einer Tankstelle hat am frühen Samstagabend einen 15-Jährigen in Nördlingen dabei beobachtet, wie er eine E-Zigarette in seine Umhängetasche gesteckt hat. An der Kasse bezahlte der Jugendliche lediglich eine Packung Tic-Tac und wollte dann den Laden verlassen. Die Zigarette hatte einen Wert von knapp 10 Euro. (AZ)