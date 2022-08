150-Euro-Parfüm eingesteckt: Ladendiebinnen in Nördlingen erwischt

In einem Einkaufsmarkt und einer Drogerie in Nördlingen werden mehrere Personen beim Diebstahl erwischt. Das Diebesgut bestand aus Kosmetikartikeln und Parfüm.

Mehrere Personen haben am Mittwoch versucht, in Nördlingen Ladendiebstahl zu begehen. Am Vormittag beobachtete eine Verkäuferin der Drogerie in der Löpsinger Straße, wie eine 68-jährige Frau Parfüm im Wert von 150 Euro in ihre Handtasche steckte. An der Kasse bezahlte die Frau lediglich Waren mit geringem Wert, das Parfüm allerdings nicht. Sie wurde daraufhin bei der Polizei Nördlingen angezeigt.

In einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße fielen einer Verkäuferin am Nachmittag drei 12-jährige Mädchen auf. Diese lösten laut Polizeibericht zusammen die Etiketten von mehreren Kosmetikartikeln und steckten diese dann in einen Beutel. Weil die drei Jugendlichen anschließend ohne zu Zahlen das Geschäft verließen, hielt die Verkäuferin die Mädchen auf und verständigte ebenfalls die Polizei. (AZ)