150 Euro Sachschaden: Unbekannter fährt Pkw an

Die Polizei sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wie ein bislang Unbekannter einen Pkw angefahren hat. Der war Am Berger Graben in Nördlingen geparkt.

Ein bislang Unbekannter hat in Nördlingen am Freitag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr am einen Pkw Am Berger Graben angefahren.

Wie die Polizei mitteilt, wurde dadurch der Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro beziffert.

Die Polizei Nördlingen sucht jetzt nach Zeugen, die sich unter Telefon 09081/29560 melden sollen. (AZ)