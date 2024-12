1500 Euro für den Förderverein der Palliativstation Nördlingen

Die Traditionsfirma Fernandez Unfallinstandsetzung aus Nördlingen hat ihr soziales Engagement unter Beweis gestellt. Kürzlich überreichte der Inhaber, Robert Langhammer, eine großzügige Spende an die Palliativstation des Stiftungskrankenhauses Nördlingen. “Es ist uns ein Anliegen, die wertvolle Arbeit der Palliativstation zu unterstützen, die so vielen Menschen in schwierigen Lebenssituationen beisteht”, erklärte Langhammer bei der Übergabe. Die Spende wird für die Anschaffung von medizinischen Hilfsmitteln sowie für Projekte zur psychosozialen Betreuung der Patienten und ihrer Angehörigen verwendet. Adriana Maas, Oberärztin auf der Palliativstation bedankte sich herzlich für die Unterstützung und betonte, wie wichtig solche Spenden für die Weiterentwicklung der Versorgungsangebote sind. Die Firma Fernandez zeigt mit dieser Aktion einmal mehr ihre enge Verbundenheit zur Region und ihr Engagement für soziale Belange.

