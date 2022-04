1500 neue Bäume für den Stiftungswald Nördlingen

Destilla steht den Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen 7500 Euro für neue Bäume zur Verfügung. Die Azubis des Unternehmens packen bei einer Pflanzaktion mit an.

Eine besondere Aktion zum Tag des Baumes hat sich das Unternehmen Destilla aus Nördlingen einfallen lassen: Im Rahmen einer Sponsoring-Vereinbarung stellt Destilla den Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen Nördlingen 7500 Euro zur Verfügung, um mit diesem Betrag klimaresistente Baumarten pflanzen zu können.

Wälder haben einen großen Einfluss auf unser Klima, besonders als Kohlenstoffspeicher. Im Rahmen der Forsteinrichtungsplanung haben sich die Stiftungen unter anderem darauf verständigt, das vorhandene Baumartenspektrum - vor allem im Hinblick auf die Klimaerwärmung - weiter auszubauen und Mischbaumarten gezielt zu fördern. Immer vor dem Hintergrund, dass einige der aktuell wachsenden Baumarten mit den zu erwartenden höheren Temperaturen und geringeren Niederschlägen zukünftig nicht mehr zurechtkommen. Im Stiftungswald ist die Rotbuche die am häufigsten vertretene Baumart. Mit dem kleinflächigen Anbau, wie ihn Destilla jetzt unterstützt, wird mit der Orientbuche eine "Verwandte" der Rotbuche auf ihre forstliche Eignung in den Stiftungswäldern überprüft.

Bornmüllertanne wird in südlichen Gefilden angebaut

Ähnlich verhält es sich bei den Tannen: Die sogenannte Bornmüllertanne ist die in den südlicheren Gefilden angebaute Verwandte der im Stiftungswald vorkommenden Weißtanne. In Sichtweite der Alten Bürg wurde jetzt unter der fachlichen Begleitung durch das Forstamt Bopfingen und Beschäftigten der Stiftungen sowie von Auszubildenden der Firma Destilla mit den Arbeiten begonnen. Wie der Geschäftsführer der Destilla GmbH, Armin Thienel, bei einer kleinen Feierstunde betonte, sollen die Auszubildenden neben ihrer Tätigkeit in der Firma selbst "hier aktiv mitpflanzen, somit einen aktiven Beitrag im Rahmen des Klimaschutzes leisten, praktische Umweltbildung erleben und nebenbei noch eine ordentliche Portion frische Luft abbekommen".

Insgesamt wurden 1300 Bornmüllertannen und 200 Orientbuchen als Setzlinge zur Verfügung gestellt und nach der Vorbereitung der Pflanzfläche unter Aufsicht der Fachleute in den Boden eingebracht. Auch die anschließende "Zäunung" zum Schutz der jungen Pflänzchen wurde demonstriert. Oberbürgermeister David Wittner bedankte sich bei den Sponsoren und Mitarbeitenden. Er betonte auch von seiner Seite die Bedeutung der praktischen forstlichen Forschung im Rahmen des Klimawandels, "damit auch die Generation nach uns den Wald so herrlich erleben kann, wie wir alle das hier gerade tun".

Wittner hofft, dass nicht nur die Teilnehmer der Pflanzaktion in den kommenden Jahren bei einem Spaziergang vielleicht einmal einen Blick auf die von ihnen gepflanzten Bäume werfen: "Waldwirtschaft ist eine langfristige Sache. Ihr schafft jetzt das, was eure Kinder und Kindeskinder genießen können."