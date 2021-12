16-Jährige stiehlt Pullover und Hosen in Nördlingen

Ein 16-jähriges Mädchen steckt Kleidung in einem Nördlinger Geschäft ein. An der Tür löst sie den Alarm aus. Die Polizei wird dazu gerufen.

Eine Jugendliche hat in einem Nördlinger Kleidungsgeschäft Klamotten gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, steckte die 16-Jährige einen Pullover und drei Hosen in ihren Rucksack, bevor sie das Geschäft in Nördlingen verlassen wollte.

Ladendiebstahl in Nördlinger Geschäft fällt auf

Am Ausgang schlug die Diebstahlsicherung an der Kleidung an. Die Polizei wurde gerufen. Die Kleidung hatte einen Wert von rund 100 Euro. Die 16-Jährige erhielt ein Hausverbot und eine Strafanzeige. (AZ)