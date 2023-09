16-Jähriger in Nördlingen mit Marihuana erwischt

Polizeibeamten fällt auf, dass es unweit einer Gruppe Jugendlicher nach Marihuana riecht. Bei einer Kontrolle werden sie fündig.

Der Nördlinger Polizei ist am Donnerstagabend eine Gruppe Jugendliche aufgefallen, in deren Nähe es nach Marihuana roch. Laut ihrem Bericht fanden die Beamten dann auch bei einem 16-Jährigen Rauschgiftutensilien und Marihuana. Der Vorfall ereignete sich Am Hohen Weg gegen 21 Uhr. Der Jugendliche muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. (AZ)