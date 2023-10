16-Jähriger mit getuntem Fahrzeug unterwegs

Die Polizei kontrolliert einen Jugendlichen auf seinem Leichtkraftrad und stellt fest: Das wurde verändert, sodass es schneller fahren konnte.

Die Polizei hat am Dienstag gegen 19.30 Uhr im Nördlinger Reutheweg einen 16-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad kontrolliert, an dem ein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nach eigenen Angaben fest, dass an dem Fahrzeug Umbauten vorgenommen worden waren, die nun zu einer höheren Geschwindigkeit des Fahrzeugs führten. Die Weiterfahrt des 16-Jährigen wurde unterbunden. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. (AZ)