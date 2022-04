16-Jähriger versteckt in Nördlingen Drogen vor der Polizei

Bei einem Jugendlichen wurden in Nördlingen am Donnerstag Drogen gefunden. Der 16-Jährige erhält nun eine Strafanzeige.

Die Polizei hat am Donnerstag in der Wohnung eines 16-Jährigen in Nördlingen Marihuana und weitere Rauschgiftutensilien gefunden. Gegen 13.50 Uhr suchten Beamte der Inspektion Nördlingen im Zuge von Ermittlungen die Wohnadresse des Jugendlichen auf. Laut Polizeibericht hörten die Beamten dort Stimmen aus der Wohnung, die im Erdgeschoss liegt.

Polizisten klopften ans Fenster

Deshalb klopften die Beamten an ein Fenster, woraufhin sie beobachten konnten, wie der 16-Jährige etwas versteckte. Bei der anschließenden Nachschau in der Wohnung wurde festgestellt, dass der Jugendliche im Besitz von Marihuana und diversen Rauschgiftutensilien war. Der 16-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)