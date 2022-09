17-jährige Mopedfahrerin bei Unfall in Nördlingen verletzt

In Nördlingen kommt es am Sonntagabend auf dem Gelände eines Schnellrestaurants zu einem Unfall. Eine Mopedfahrerin muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 17-jährige Mopedfahrerin hat sich am Sonntag bei einem Unfall in der Würzburger Straße verletzt. Gegen 18.40 Uhr fuhr sie auf dem Gelände des Schnellrestaurants. Ein 18-Jähriger übersah die entgegenkommende Mopedfahrerin beim Abbiegen auf dem Gelände, weshalb diese gegen die vordere rechte Fahrzeugseite prallte und über die Motorhaube zu Boden stürzte. Die 17-Jährige musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)