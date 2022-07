17-Jähriger erhält Strafanzeige nach Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Der junge Mann wird in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen von der Polizei kontrolliert. Es stellt sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Ein 17-Jähriger ist am Montag mit seinem Kleinkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Polizei in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen unterzogen worden. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, um dieses Fahrzeug zu fahren.

Das Kleinkraftrad wurde zur technischen Begutachtung sichergestellt und der Jugendliche erhält eine Strafanzeige, berichtet die Polizei. (AZ)