175 Jahre Eisenbahn in Nördlingen: Das ist am Jubiläumswochenende geboten

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum feiert das dritte Eisenbahnfest im Ries. Hier kann man nicht nur in historischen Zügen mitfahren, sondern kann auch selbst ans Steuer.

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum feiert vom 9. bis 12. Mai mit dem dritten Nördlinger Eisenbahnfest das Jubiläum „175 Jahre Eisenbahn in Nördlingen“ und ermöglicht seinen Besuchern, selbst mitzuerleben, wie der Eisenbahnbetrieb in vergangenen Zeiten funktionierte. An diesen Tagen werden zusätzlich zum umfangreichen Programm auf dem Bahnbetriebswerksgelände noch Dampfzugfahrten nach Donauwörth, Harburg und Wassertrüdingen angeboten.

Schirmherr des Jubiläums ist der Bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter. Für die Besucher öffnet das Bahnbetriebswerk Nördlingen an diesen Tagen seine Tore von 9 bis 17 Uhr. Als besonderes Erlebnis wird gegen Aufpreis die Möglichkeit zum Erwerb des Ehrenlokführerscheins (Mindestalter 18 Jahre) geboten. Hier kann man die Grundlagen der Bedienung einer Dampflokomotive erlernen und darf unter fachkundiger Anleitung die Dampflok selbstständig innerhalb des Geländes fahren. Als besondere Attraktion ist für Kinder eine Mini-Dampfeisenbahn aufgebaut, die auf schmaler Spur ihre Runden drehen wird. Außerdem werden Mitfahrten auf einem Dampfkarussell und Modellen von Dampftraktoren angeboten.

Eisenbahnfest in Nördlingen: Dampfzüge zur stilechten Anreise

Auch lädt der Modellbahnhersteller Märklin alle kleinen Modellbahnfans zum Spielen und Bauen mit Schienen und Zügen der Systeme MyWorld und LGB ein. Im Zentralbereich können die Besucher beim Rangieren der Ausstellungsstücke sowie beim Bereitstellen der Sonderzüge zusehen. Modelleisenbahnfans kommen bei der Ausstellung des Modelleisenbahnclubs Nördlingen und einer Modellbahnbörse im Lokschuppen auf ihre Kosten.

40 Bilder Historische Loks beim 1. Nördlinger Eisenbahnfest bestaunen Foto: Josef Heckl

Auf den von Nördlingen ausgehenden Jubiläumsstrecken bietet der Verein an diesem Wochenende Pendelfahrten mit historischen Dampfzügen an. Die Dampfzüge werden auf der Ludwig-Süd-Nord-Bahn zwischen Nördlingen und Donauwörth, Harburg bzw. Wassertrüdingen unterwegs sein. Die Pendelzüge eignen sich auch zur stilechten Anreise aus Donauwörth und Wassertrüdingen. Die Fahrzeiten sind auf der Webseite www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de unter der Rubrik "Veranstaltungen" aufgelistet.

Im Rahmen des Fests gibt es auch ein Konzert in Nördlingen

Im Rahmen des Jubiläums „175 Jahre Eisenbahn in Nördlingen“ veranstaltet der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum bereits am Samstag, 4. Mai, mit den international bekannten "Boogie Woogie Brothers" Axel Zwingenberger (Piano) und Torsten Zwingenberger (Drums & Percussion) Boogie Woogie im Lokschuppen. Der Einlass zu der Veranstaltung ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen und Eintrittskarten zu dem Konzert sind unter Telefon 09081/2728261 oder E-Mail buchung@bayernbahn.de erhältlich.

Es wird empfohlen, mit dem historischen Sonderzug oder mit der Regionalbahn anzureisen. Besucher, die mit der Bahn anreisen, erreichen das Bayerische Eisenbahnmuseum über die Höhnbrücke in etwa zehn Minuten. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, bestehen im Nahbereich des Museums keine Parkmöglichkeiten. Es wird daher dringend gebeten im Parkhaus (P6) beim Bahnhof (Parkgebühr ein Euro pro Tag) zu parken. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 7 Euro. Der Erlös kommt der Pflege und Unterhaltung der historischen Fahrzeuge und dem Gebäude zugute. Weitere Informationen unter Telefon 09081/24309, per E-Mail an info@bayerisches-eisenbahnmuseum.de oder online unter www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de. (AZ)