18-Jähriger fährt mit 0,8 Promille und wird erwischt

Zwei Personen sind kürzlich unter Alkoholeinfluss in Nördlingen Auto gefahren. Sie wurden jedoch erwischt.

Die Polizei hat am Montag zwei Autofahrer in Nördlingen unter Alkoholeinfluss gestoppt. Bei der Kontrolle eines 38-jährigen Pkw-Fahrers kurz nach 14 Uhr in der Würzburger Straße nahmen die Beamten nach eigenen Angaben Alkoholgeruch wahr. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Nachdem auf der Dienststelle auch noch drogentypische Anzeichen bei ihm festgestellt worden seien, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt war für ihn beendet.

In der Nacht auf Dienstag kontrollierten die Beamten dann gegen 1.45 Uhr einen 18-jährigen Pkw-Fahrer in der Bozener Straße. Auch hier haben die Polizisten Alkoholgeruch wahrgenommen. Nachdem ein Test ein Ergebnis von knapp über 0,8 Promille ergab, war auch für den 18-Jährigen die Fahrt somit beendet. (AZ)

