18-Jähriger lagert Marihuana in seinem Arbeitszimmer

Ein 18-Jähriger, der während dem Fahrradfahren telefonierte, wird von Polizisten angehalten. Sie erkundigen sich nach Betäubungsmitteln und er erklärt, Marihuana zu besitzen.

Weil er beim Fahrradfahren telefonierte, ist ein 18-Jähriger von Polizisten am Bleichgraben angehalten worden. Als er nach verbotenen Gegenständen und Betäubungsmitteln befragt wurde, gab er an, in seinem Arbeitszimmer Marihuana zu haben. Dieses übergab er nach Angaben der Polizei freiwillig den Beamten. (AZ)