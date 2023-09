Nördlingen

07:51 Uhr

18-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall in Nördlingen schwer verletzt

Schwerer Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer am Samstagabend in Nördlingen

In der Kerschensteinerstraße in Nördlingen stoßen am Samstagabend ein Auto- und ein Motorradfahrer zusammen. Nun gibt es weitere Details zu dem Unglück.

Bei einem schweren Unfall in Nördlingen ist am Samstagabend kurz vor 21 Uhr ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nun teilt die Polizei weitere Details zum Unfallhergang mit. So fuhrt der 47-jährige Mann im Auto vom Heideweg links in die Kerschensteinerstraße. Er hätte eigentlich die Vorfahrt achten müssen, doch nach Angaben der Polizei übersah er einen 18-Jährigen auf dessen Motorrad. 4 Bilder 60.000 Euro Totalschaden nach schwerem Unfall in Nördlingen Foto: Dieter Mack Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei stellte während der Unfallaufnahme fest, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt, heißt es weiter. Schwerer Unfall am Samstagabend in Nördlingen An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Nördlinger Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, band die ausgelaufenen Betriebsstoffe und regelte den Verkehr. Die Straße war vorübergehend gesperrt. (AZ)

