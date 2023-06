18-Jähriger ohne Führerschein in Nördlingen unterwegs

Kurz nach Mitternacht hält die Polizei in Nördlingen am Montag einen jungen Mann auf, der ein Kleinkraftrad fährt. Er darf nicht weiterfahren.

Die Polizei hat im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen in Nördlingen einen 18-jährigen Kleinkraftradfahrer angehalten. Bei der Kontrolle um 0.15 Uhr stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besaß, wie es in ihrem Bericht heißt. Sofort unterbrachen sie die Weiterfahrt des 18-Jährigen. Gegen wird jetzt jetzt strafrechtlich ermittelt. (AZ)