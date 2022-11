18-Jähriger will in Nördlingen Schokoriegel stehlen

Ein Ladenmitarbeiter verhindert am Montagmittag in Nördlingen einen Diebstahl. Der Dieb erhält nun eine Anzeige.

Ein 18-Jähriger hat am Montagmittag in einem Verbrauchermarkt am Rübenmarkt in Nördlingen versucht, einen Schokoriegel zu entwenden. Laut Polizeibericht wurde er dabei beobachtet, wie er den Riegel in seine Jackentasche steckte und den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Der 18-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

