18-Jähriger zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil er Wodkaflasche gestohlen hat

Ein junger Mann hat sich beim "Rise of Freedom"-Festival zu einem Diebstahl anstacheln lassen.

Ein 18-jähriger junger Mann stand vor dem Jugendstrafgericht, weil er eine Flasche Wodka gestohlen hatte. Die Staatsanwaltschaft legte dem jungen Mann Diebstahl zur Last. Der Angeklagte stahl Ende März beim Festival "Rise of Freedom“ in der Nördlinger Ankerhalle gegen 3 Uhr nachts eine Wodkaflasche im Wert von zehn Euro.

Der Angeklagte zeigte sich geständig. Er sagte, dass er bei der Tat mit fast zwei Promille sehr alkoholisiert gewesen sei, außerdem sei er von Kameraden zur Tat angestachelt worden. „Ich habe zu den Leuten viermal gesagt, ich mache das nicht.“ Dann habe er aber schließlich doch die Flasche entwendet. Anschließend sei er mit der Flasche weggerannt, doch die Bedienung an der Theke sei ihm hinterhergerannt und habe ihn erwischt.

Jugendlicher in Nördlingen wird zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt

Ein Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe schilderte, dass im Elternhaus ein „lockeres Erziehungsverhalten“ herrsche, kaum mit Regeln. Der Angeklagte ist noch Schüler. Die Jugendgerichtshilfe empfahl soziale Hilfsdienste und Beratungsgespräche.

Das Bundeszentralregister weist zwei Eintragungen auf, vorsätzliche Körperverletzung und ein Betäubungsmitteldelikt, das nur kurze Zeit vor dem Diebstahl rechtskräftig geworden war – und was dem Angeklagten deshalb erschwerend angerechnet wurde.

Staatsanwältin Backhaus beantragte ein Wochenende Freizeitarrest und fünf Beratungsgespräche bei der Suchtfachambulanz. Richter Andreas Krug verurteilte den Jugendlichen zu 32 Stunden gemeinnütziger Arbeit, zu deren Einteilung er sich beim Kreisjungendamt melden muss. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.