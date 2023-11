18 Jahre Kalender: Ein Traditionsprojekt wird volljährig

Die Museumsgruppe C.H.Beck stellt ihren 18. Jahreskalender vor. Der Verein Alt Nördligen und die Knabenkapelle werden in ihrem Jubiläumsjahr gewürdigt.

Alle Jahre wieder gibt es für die Museumsgruppe C.H.Beck schon im Frühjahr die ersten konkreten Überlegungen, wie denn der kommende Jahreskalender „bestückt“, welches Thema zum Leitmotiv werden soll. Bei der mittlerweile 18. Auflage des überaus populären Druckwerkes werden die Ansprüche in punkto Originalität und Tradition immer höher und gleichzeitig das Spektrum der Themen der Stadtgeschichte, die noch nicht behandelt wurden, kleiner.

Für die 2024er Ausgabe kamen die entscheidenden Impulse von Dr. Wilfried Sponsel, der die Initiatoren darauf hinwies, dass im Jahr 2024 gleich zwei bedeutende Jubiläen stattfänden, nämlich jeweils 100 Jahre Knabenkapelle und 100 Jahre „Verein Alt Nördlingen“. Sollte man einer Institution den Vorzug geben, welche von beiden wäre als Stadtbotschafter eventuell wichtiger? Die Entscheidung, ebenso salomonisch wie originell: beide verdienen den Platz an der Museumsgruppen-Kalender-Sonne.

Vereine aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken

Beide haben Nördlingen mit hunderten Konzerten oder Theateraufführungen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht und sind aus dem kulturellen Leben der Stadt schon lange nicht mehr wegzudenken. Am 1. August 1924 beschloss der damalige Stadtrat, vom ehemaligen Nördlinger Oskar Meyer gespendete 500 Dollar „zur teilweisen Bestreitung der Kosten für die Aufrüstung einer Knabenkapelle mit Musikinstrumenten und historischer Tracht zu verwenden.“ Mit 60 Buben begann damals eine Ära.

Der „Verein Alt Nördlingen“ wurde am Freitag, 12. September 1924, aus der Taufe gehoben. Auf Einladung des damaligen Bürgermeisters Dr. Otto Mainer - der auch bei der Gründung der Knabenkapelle federführend agierte - kamen weit über zweihundert Nördlinger Bürgerinnen und Bürger zur Gründungsversammlung in den Gasthof „Walfisch“. Die Bilder im Kalender, so Museumsgruppen-„Chef“ Wolfgang Holik, „zeigen Auftritte und Umzüge der Nördlinger Knabenkapelle, die Bilder des VAN haben wir gemeinsam mit Axel Schönmüller ausgesucht, der auch die Texte auf der Rückseite verfasst hat.“ Er bedankte sich ausdrücklich bei der Geschäftsleitung von C.H.Beck, die wie in den vergangenen Jahren das Papier, den Druck der Bilder, die Pappe und die Spiralbindung gesponsert hat: „Ein herzliches Vergelt’s Gott, sonst könnten wir den Kalender nicht zu einem Preis von 15 Euro anbieten.“

Einen großen Teil der Einnahmen spendet die Museumsgruppe, wie immer, an verschiedene Institutionen: das Programm "Klasse 2000" des Lions-Club, und dem Historischen Verein für Nördlingen und das Ries. Außerdem werden der Grundschule Mitte fünfzig Exemplare überlassen, damit diese den Kalender in Eigenregie verkaufen kann und damit eine Bundesfreiwilligenstelle, gemeinhin "Bufdi" genannt, mitfinanzieren kann. Auch die Knabenkapelle und der Verein Alt Nördlingen“ bekommen jeweils 50 Exemplare zur Verwendung in Eigenregie.

Der Kalender ist ab sofort in der Buchhandlung Lehmann und beim Fotohaus Hirsch zu bekommen, in der Nördlinger Tourist-Information, bei Foto Finck und in verschiedenen Geschäften, sowie bei der Beck'sche selbst. „Auch auf dem Weihnachtsmarkt“, verspricht Wolfgang Holik, „werden wir wieder präsent sein, wenn wir einen Platz bekommen.“ Mit dem alten Druckergruß „Gott grüß’ die Kunst“ verabschiedete die Museumsgruppe ihre Gäste und wünschte allen, dass „2024 nicht weiter von Krieg und Terror beherrscht wird, sondern von Frieden für die ganze Welt.“