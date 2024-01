Nördlingen

18 neue Plätze für Tagespflege in Nördlingen

Plus Die neue Tagespflege Sankt Vinzenz wird offiziell in Betrieb genommen. Ende Januar ist Tag der offenen Tür. Der Weg zur Eröffnung war nicht einfach.

„Gutes können wir nicht tun, ohne dass Gott hilft“: Mit diesem Wort ihres Namenspatrons Vinzenz von Paul hat die neue Tagespflege St. Vinzenz den kirchlichen Segen erhalten und offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Der Saal in der Hinteren Reimlinger Gasse 5 in Nördlingen war fast überfüllt, als die Musikgruppe „M&m’s“ (Farina und Eduard Mayrshofer, später noch ergänzt durch Eva Maierhofer) mit dem Jazz-Classical „Autumn Leaves“ die Feier eröffnete. Die Band gestalteten auch den weiteren Verlauf der Veranstaltung mit Instrumentalbeiträgen und begleiteten den Gemeindegesang während der Segnungsandacht.

Nach der Begrüßung durch Ulrich Lange, Zweiter Vorsitzender des Vereins „Pflege St. Vinzenz Nördlingen e.V.“, sprach der Vorsitzende, Stadtpfarrer Benjamin Beck, im Rahmen einer kleinen Andacht die Segensworte für die neue Einrichtung. Diakon Michael Jahnz von der Evangelischen Kirchengemeinde assistierte als Lektor; Angelika Schäfer, die Leiterin der Pflege St. Vinzenz, trug die Fürbitten vor. In seiner Ansprache bezog sich Pfarrer Beck auf die Zusage Jesu: „Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Dass der Gottessohn nicht in die Welt kam, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, möge, so der Wunsch des Stadtpfarrers, den in der Tagespflege Beschäftigten ein offenes Herz verleihen, sowie die Kraft, Gutes zu tun.

