19-Jährige übersieht Auto: 8000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin hält zwar am Stoppschild, übersieht aber dennoch eine andere Verkehrsteilnehmerin. Beide kollidieren miteinander.

Eine 19-Jährige hat am Sonntag gegen 15.45 Uhr einen Unfall in Nördlingen verursacht. Sie fuhr mit ihrem Pkw auf der Romantischen Straße und bog nach links ab. Hierbei übersah sie, trotz Anhalten am Stoppschild, eine 50-jährige Pkw-Fahrerin, wie die Polizei berichtet. Die 50-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten und ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Die beiden Frauen blieben zum Glück unverletzt. (AZ)

