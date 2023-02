19-jähriger Dieb handelt sich zwei Strafanzeigen ein

Der Mann wird in einem Verbrauchermarkt des Diebstahls überführt. Als die Polizei ihn durchsucht, kommt weiteres Diebesgut zutage.

In einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße ist am Mittwoch ein 19-Jähriger beim Stehlen von mehreren Waren beobachtet worden. Die hinzugerufene Polizeistreife durchsuchte den jungen Mann daraufhin und fand weiteres Diebesgut aus einem Tabakladen. Wie die Polizei berichtet, erhält der junge Erwachsene zwei Strafanzeigen wegen Diebstahls. (AZ)

