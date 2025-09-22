2. „Lilos Abenteuer“ überzeugt beim REC-Filmfestival

Die Moviebande der Grundschule Nördlingen-Mitte hat beim internationalen REC-Filmfestival in Berlin einen schönen Erfolg erzielt. Ihr Animationsfilm „Lilos Abenteuer“ erhielt von der Jury eine Lobende Erwähnung. Das Festival, das seit 1992 jungen Filmschaffenden eine Bühne bietet, präsentierte in der Sektion REC for Kids rund 30 Beiträge aus aller Welt. Die Moviebande hatte gleich fünf Filme eingereicht – mit „Lilos Abenteuer“ schaffte es einer davon in die engere Auswahl. Stellvertretend für die Moviebande reiste die junge Filmemacherin Leni Stöcklein gemeinsam mit ihrem Vater Christof und Betreuungslehrer Dieter Scholz nach Berlin, wo sie den Film präsentierte. Neben den Festivalvorführungen nahm sie auch an einem spannenden Stuntman-Workshop teil. Die Jury zeigte sich begeistert: Das „liebevoll animierte Abenteuerepos über den kleinen Raben Lilo“ überzeuge mit Kreativität, Detailreichtum und warmherzigen Dialogen. Besonders eindrucksvoll sei, wie die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher Linda Weißgerber, Leni Stöcklein und Aaron Sengenberger die von Hand gestalteten Waldtiere zum Leben erweckten. Worum es im Film geht Der kleine Rabe Lilo will den Tieren im Wald helfen, wird dabei aber zunächst belächelt. Erst als ein Sturm den Wald mit Müll überzieht, erkennen die Tiere, wie wichtig Zusammenarbeit ist. Gemeinsam mit der Eule gelingt es Lilo, den Wald zu säubern und einem Kuckuck beim Nestbau zu helfen – am Ende stehen Freundschaft und Zusammenhalt. Auch wenn der goldene und silberne Clip an andere Teams gingen, ist die Lobende Erwähnung ein beachtlicher Erfolg für die Grundschule Nördlingen-Mitte – und eine schöne Bestätigung für die Kreativität und das Engagement der Moviebande.

