Autofahrerin streift Lkw bei Nördlingen und prallt gegen Leitplanke

Eine Autofahrerin hat auf einer Straße bei Nördlingen einen Lkw gestreift und ist anschließend in die Leitplanke geprallt. Laut Polizeibericht wollte die 20-Jährige am vergangenen Mittwoch gegen 12.10 Uhr auf die B 466 in Richtung Oettingen auffahren. Als sie vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße fahren wollte, verschätzte sie sich offenbar mit dem Abstand zum fließenden Verkehr und streifte einen Lkw. Daraufhin stieß sie gegen die rechte Leitplanke. Anscheinend bemerkte der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß nicht und fuhr weiter. Das Auto der 20-Jährigen musste abgeschleppt werden, der durch den Unfall verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Nun bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise zu dem Lkw-Fahrer und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

