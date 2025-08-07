Icon Menü
Nördlingen: 20-Jährige streift Lkw und fährt gegen Leitplanke

Nördlingen

Autofahrerin streift Lkw bei Nördlingen und prallt gegen Leitplanke

Beim Auffahren auf die B 466 bei Nördlingen streifte eine 20-Jährige einen Lkw – doch der Fahrer bemerkte es gar nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Beim Auffahren auf die B 466 verschätzte sich eine Autofahrerin offenbar mit dem Abstand zum fließenden Verkehr. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)
    Beim Auffahren auf die B 466 verschätzte sich eine Autofahrerin offenbar mit dem Abstand zum fließenden Verkehr. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Eine Autofahrerin hat auf einer Straße bei Nördlingen einen Lkw gestreift und ist anschließend in die Leitplanke geprallt. Laut Polizeibericht wollte die 20-Jährige am vergangenen Mittwoch gegen 12.10 Uhr auf die B 466 in Richtung Oettingen auffahren. Als sie vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße fahren wollte, verschätzte sie sich offenbar mit dem Abstand zum fließenden Verkehr und streifte einen Lkw. Daraufhin stieß sie gegen die rechte Leitplanke. Anscheinend bemerkte der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß nicht und fuhr weiter. Das Auto der 20-Jährigen musste abgeschleppt werden, der durch den Unfall verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Nun bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise zu dem Lkw-Fahrer und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

