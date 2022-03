20-Jährige verursacht hohen Sachschaden an mehreren Fahrzeugen

Eine stark alkoholisierte 20-Jährige beschädigt beim Ausparken auf einem Parkplatz einer Nördlinger Diskothek Pkws.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine 20-Jährige gegen 3.35 Uhr auf einem Parkplatz einer Nördlinger Diskothek ausgeparkt und dabei zwei geparkte Pkws beschädigt. Der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 3000 Euro. Am Pkw der Verursacherin beträgt der Schaden etwa 1500 Euro. Nachdem die Fahrerin offensichtlich alkoholisiert war, wurde sie von anwesenden Personen festgehalten. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Pkw-Fahrerin stark alkoholisiert war. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. (AZ)