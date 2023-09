20-Jährige wird bei Unfall leicht verletzt

Ein junger Mann übersieht laut Polizei ein anderes Fahrzeug beim Abbiegen. Der Sachschaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Innerer Ring/Würzburger Straße in Nördlingen ereignet. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer übersah nach Angaben der Polizei beim Links-Abbiegen den entgegenkommenden Pkw einer 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 20-jährige Frau leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro. (AZ)