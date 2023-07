20-Jähriger wird in der Nördlinger Fußgängerzone sexuell belästigt

Ein junger Mann wird in Nördlingen von einem 53-Jährigen belästigt. Der Täter drängt sich ihm mehrmals auf und begrabscht ihn. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 20-Jähriger ist am Montag in der Nördlinger Fußgängerzone von einem 53-jährigen Mann sexuell belästigt worden. Laut Angaben der Polizei drängte sich der Täter gegen 14.30 Uhr mehrmals dem jungen Mann auf und küsste mehrfach seine Hand und Wange. Daraufhin begrabschte der 53-Jährige den 20-Jährigen am Gesäß. Der Täter konnte bereits ermittelt werden, die Polizei sucht jedoch Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

