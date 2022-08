20-Jähriger ohne Fahrerlaubnis in Nördlingen unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen stellt sich am Dienstag heraus, dass ein Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat.

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Nördlingen kontrolliert worden. Laut Polizeibericht stellten die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Berger Straße fest, dass der 20-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Mann erhält eine Strafanzeige. (AZ)