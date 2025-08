2000 Euro für „Nördlinger Hilfe in Not“

Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums, Hause der Kultur in Nördlingen, übergaben die Rieser Volkshochschule Nördlingen und die Stadtbibliothek Nördlingen eine Spende in Höhe von 2000 Euro an Oberbürgermeister David Wittner zugunsten der „Nördlinger Hilfe in Not“. Die Spendensumme wurde beim Tag der offenen Tür des Hauses der Kultur gesammelt, der anlässlich des Jubiläums zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzog. Einen maßgeblichen Beitrag zur Spendenhöhe leisteten die kulinarischen Angebote der vhs Kochkursleitungen, die auf große Resonanz stießen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Fest nicht nur viele Menschen zusammenbringen konnten, sondern auch einen Beitrag für Menschen in schwierigen Lebenslagen leisten dürfen“, so die Vertreterinnen und Vertreter der Volkshochschule und der Stadtbibliothek bei der Übergabe. Oberbürgermeister David Wittner bedankte sich herzlich für das Engagement: „Die Aktion zeigt, wie lebendig und solidarisch unsere Stadtgesellschaft ist. Ich danke allen Beteiligten herzlich für ihre Kreativität, ihren Einsatz und ihre Großzügigkeit.“ Die „Nördlinger Hilfe in Not“ unterstützt unbürokratisch Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nördlingen, die in eine akute Notlage geraten sind.

