Nördlingen

10:50 Uhr

2000 Euro Schaden an rotem Toyota in Nördlingen hinterlassen

Die Polizei berichtet von einem Sachschaden an einem roten Toyota in Nördlingen.

In Nördlingen wird am Montag ein Auto beschädigt. Das Auto befand sich am zwischen 7 und 13 Uhr im Stadtgebiet.

In Nördlingen ist am Montag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13 Uhr ein roter Toyota beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das Auto zu dieser Zeit im Stadtgebiet, der genaue Tatort konnte nicht näher benannt werden. Der Pkw wurde am hinteren rechten Radkasten und dem rechten Türschweller beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. (AZ)

