Onlinehandel, allgemeine Kaufzurückhaltung, Baustellen. Aber auch Neueröffnungen, positive Stimmung und Lust auf Neues: Hinter den Nördlinger Händlerinnen und Händlern liegt ein bewegtes Jahr. 2024 kam einiges an Herausforderungen auf sie zu. Was gut lief und was besser sein könnte.

Anja Lutz

Nördlingen

Susanne Vierkorn