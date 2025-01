Bühne, Kunst und ein Jubiläum: Die Kulturveranstaltungen in Nördlingen

Im ersten Halbjahr 2025 bietet das Nördlinger Kulturbüro laut einer Pressemitteilung wieder viele spannende Veranstaltungen. Den Anfang machen im Bereich Theater Kafkas „Verwandlung“ (29. Januar), „Der Reichsbürger“ (11. Februar) und Arthur Miller’s „Hexenjagd“ (19. Februar).

Am 8. März laden die Stadtbibliothek, das Kulturbüro und das Dramatische Ensemble Nördlingen zu einer literarisch-musikalische Reise durch das Leben von Mascha Kaleko ein. Mit einer Kinovorführung („Petra Kelly – Act Now“, Riestheater, 9. März, 18 Uhr), der Rosenverteilung (8. März auf dem Wochenmarkt), einer Ausstellung („Frauen im geteilten Deutschland, Stadtbibliothek, ab 8. März, vormittags) und einer bunten Suppenküche (15. März vormittags, Rathausgewölbe) feiern verschieden Organisationen und Vereine den Weltfrauentag.

„Die letzte Sau“ auf der Bühne

Am 13. März kommt die szenische Umsetzung des Ries-bezogenen Films „Die letzte Sau“ auf die Bühne, die Münchner Lach und Schieß Gesellschaft bringt ihr Kabarettprogramm ‚Abgespeckt‘ nach Nördlingen (29. März), und die zeitlosen Weisheiten der Humoristen Karl Valentin & Liesl Karlstadt prägen am 23. April ein abendfüllendes Programm im Stadtsaal. Rufus Beck, der Vorleser der Nation, kommt mit seinem Familienprogramm „Der Karneval der Tiere & Peter und der Wolf“ am 3. Mai nach Nördlingen.

Auch im Bereich der bildenden Kunst ist wieder einiges geboten: Am 2. April wird im Zusammenhang mit dem jährlichen städtischen Kunstankauf unter dem Titel „Stoff.Kunst.Stoff“ eine umfangreiche Retrospektive der Nördlinger Künstlerin Marianne Ranftl in der Stadtbibliothek eröffnet, die bis Juli zu sehen sein wird. Vom 2. bis 18. Mai werden sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Nördlinger Partnerstadt in der Ausstellung „3+3 aus Olmütz“ präsentiert. Vom 16. bis 18. Mai finden die 13. Nördlinger Ateliertage statt.

Zum Abschluss des Kulturhalbjahres feiert das Haus der Kultur im Mai/Juni mit einem umfangreichen Programm 25. Geburtstag. Unter anderem ein Tag der offenen Tür am 24. Mai sowie zahlreiche Festabende, Vorträge, Theater- und Kreativangebote präsentieren die vielfältige Stadtkultur Nördlingens. Ausführliche Informationen gibt im Nördlinger Kulturbüro (Marktplatz 20, Email: kultur@noerdlingen.de, Telefon 09081/84-182). (AZ)