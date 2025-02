An diesen Sonntagen haben die Geschäfte 2025 in Nördlingen geöffnet

Drei verkaufsoffene Sonntage wird es im Jahr 2025 in Nördlingen geben. An allen drei Terminen, an denen die Geschäfte geöffnet sind, finden auch Märkte statt. Der erste ist der Frühjahrsmarkt am Sonntag, 30. März. Der Herbstmarkt findet am Sonntag, 19. Oktober, statt.

Icon Galerie 56 Bilder Am Marktsonntag hat Nördlingens Altstadt mit einem vielfältigen Kunst- und Kreativmarkt unter strahlendem Herbsthimmel zum Bummeln eingeladen. Hier gibt es die Bilder vom Markt rund ums Rathaus.

Die Bildhauerei Wendt organisiert den Kunst- und Kreativmarkt am Wochenende des 28. Septembers. Rund 90 Fieranten sind laut der Stadtverwaltung bei den Märkten dabei, zwischen 120 und 150 Bewerbungen gehen ein.