Rekord-Gewerbesteuer für Nördlingen: Deshalb muss die Stadt 2025 trotzdem sparen

Bei einer Bergtour wird mit jedem Schritt nach oben die Aussicht besser. Erst lässt man den Nebel hinter sich, dann erkennt man die anderen Gipfel, und am Gipfelkreuz ist es schließlich am schönsten. Finanziell gesehen befand sich die Stadt Nördlingen Ende des Jahres 2024 wohl auf einem Gipfel: Welche Kommune kann in diesen Zeiten schon von sich sagen, mehr Rücklagen als Schulden zu haben? Und das trotz des Großprojektes Hallenbad? Leider folgt auf jeden Aufstieg am Berg ein oft unangenehmer Abstieg mit Zwicken in den Waden. Nördlingen geht es in Sachen Finanzen offenbar nicht anders.

