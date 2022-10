21-Jähriger bei Party in der Ankerhalle verletzt

Ein Unbekannter wirft eine Flasche auf ihn und trifft den jungen Mann im Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Flasche hat ein 21-Jähriger in Nördlingen ins Gesicht bekommen. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der junge Mann in der Nacht zum Samstag bei einer Party in der Ankerhalle auf. Er befand sich gegen 1 Uhr im Bereich der Bar, als ihn die Flasche traf.

Ein noch unbekannten Täter hatte sie aus dem Bereich der Tanzfläche geworfen. Der 21-Jährige wurde am rechten Mundwinkel getroffen. Dabei erlitt er eine Risswunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Wer zu der Tat oder zum Täter Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 in Verbindung setzen. (AZ)