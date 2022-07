21-Jähriger darf mit seinem Kleinkraftrad nicht weiterfahren

Die Polizei stoppt den jungen Mann in Nördlingen. Warum er jetzt ein Bußgeld zahlen muss.

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend mit seinem Kleinkraftrad von der Polizei gestoppt worden. Wie die Beamten mitteilen, führten sie in der Straße An der Lach eine allgemeine Verkehrskontrolle durch.

Dabei stellten die Polizisten fest, dass an dem Fahrzeug nicht genehmigte bauliche Veränderungen durchgeführt wurden, die die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigten. Das Kleinkraftrad wurde vor Ort stillgelegt und damit die Weiterfahrt unterbunden. Der junge Mann erhält nun ein Bußgeld. (AZ)