21-Jähriger wegen Lärmbelästigung angezeigt

Ein Nördlinger hat am Sonntag an seinem Auto geschliffen. Der Lärm führte zu Beschwerden. Ihm droht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bewohner aus einer Nördlinger Nachbarschaft bemerkten am Sonntag einen 21-Jährigen, der in einer Werkstatt an seinem Auto schliff. Laut Angaben der Polizei führte die Arbeit zu einer Lärmbelästigung der Nachbarschaft. Sonntags sind solche Arbeiten zudem nicht erlaubt. Der junge Mann erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. (AZ)

