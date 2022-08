22-Jähriger erhält Strafanzeige, weil sein E-Scooter nicht versichert war

Der junge Mann fährt in der Vorderen Gerbergasse ohne Kennzeichen und wird von der Polizei kontrolliert.

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag von der Polizei kontrolliert worden, weil er ohne das erforderliche Kennzeichen in der Vorderen Gerbergasse in Nördlingen auf seinem E-Scooter gefahren war. Nach Angaben der Polizei erhält der 22-Jährige nun eine Strafanzeige, da das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert war. (AZ)