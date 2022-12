22-Jähriger verpasst 34-Jährigen einen Kopfstoß

In einer Nördlinger Diskothek kommt es zu einem Streit. Ein 22-Jähriger gibt einem 34-Jährigen einen Kopfstoß, der daraufhin in das Krankenhaus muss.

In einer Diskothek in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Streit gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verpasste gegen 3 Uhr ein 22-Jähriger seinem 34-jährigen Kontrahenten einen Kopfstoß ins Gesicht. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. (AZ)