23-Jähriger hat Marihuana im Auto dabei

Die Polizei stoppt den jungen Mann in der Nacht zum Sonntag. Die Folgen: Führerschein weg und eine Strafanzeige.

In der Nördlinger Egerstraße hat die Polizei einen 23 Jahre alten Autofahrer am Sonntag, gegen 3.20 Uhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden bei dem jungen Mann Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt, berichten die Beamten. Ein freiwilliger Schnelltest bestätigte den Verdacht, sodass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem wurden eine geringe Menge Marihuana und Drogenutensilien in dem Pkw gefunden. Der junge Mann erhält nun eine Strafanzeige und muss zudem mit einem Fahrverbot rechnen. (AZ)