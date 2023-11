23-Jähriger stiehlt im Supermarkt

Verbrauchsgegenstände entwendet ein Mann aus einem Supermarkt, weshalb er ein Hausverbot bekommt. Dieses ignoriert er aber und muss deshalb kurzzeitig in Gewahrsam.

Mehrere Verbrauchsgegenstände hat ein 23 Jahre alter Mann am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr aus einem Supermarkt in der Wemdinger Straße in Nördlingen entwendet.

Wie die Polizei berichtet, war er trotz ausgesprochenem Hausverbot wenige Minuten später wieder vor Ort und musste kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. (AZ)