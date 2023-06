24-Jähriger fährt in Nördlingen unter Drogeneinfluss Auto

Polizeibeamte kontrollieren am Montagnachmittag einen Autofahrer in Nördlingen. Der Drogentest fällt positiv aus: Dem 24-Jährigen wird die Weiterfahrt verboten.

Ein 24-Jähriger ist am frühen Montagnachmittag im Inneren Ring in Nördlingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Polizei berichtet, dass die Beamten beim Autofahrer typische Anzeichen für Drogenkonsum feststellten. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutentnahme angeordnet sowie die Weiterfahrt unterbunden wurde. Dem 24-Jährigen droht ein Fahrverbot und eine Bußgeldstrafe. (AZ)

