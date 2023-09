24-jähriger Fahranfänger wird von der Polizei gestoppt

Der Mann riecht nach Alkohol. Für ihn gilt aber eine andere Promillegrenze, als für Autofahrer, die bereits länger den Führerschein haben.

Ein Fahranfänger hat Alkohol getrunken und wurde dann von der Polizei kontrolliert. Der 24-Jährige hatte seinen Führerschein erst 2022 gemacht, für ihn galt noch die 0,00 Promillegrenze. Er wurde am Donnerstag, gegen 20.15 Uhr, in der Nördlinger Sonnenstraße von einer Streife gestoppt. Die Beamten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest war positiv. Der Mann erhält nun eine Geldbuße und ein Fahrverbot, er durfte bereits am Donnerstag nicht weiterfahren. (AZ)