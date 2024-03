24 Suppen aus verschiedenen Ländern im Rathausgewölbe

In Nördlingen hat sich eine neue Gruppe gegründet. Die Frauen ärgern sich um die Schließung eines Zweiges an der Nördlinger Liselotte-Nold-Schule.

„Alltagswerk“ nennt sich eine neue Veranstaltungsgruppe um Brigitte Auer, Karin Bauer, Corinna Christ, Friedrun Meyer und Barbara Forster. In Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk Donau-Ries wollen sie mit einem Suppentag unter dem Motto „Suppe verbindet - Bildung macht stark“ am Samstag im Rathausgewölbe Nördlingen um Aufmerksamkeit für die alltägliche, aber so wichtige Arbeit bei der Versorgung und Betreuung von Menschen aller Generationen werben. Aus diesem Gedanken - und vor allem auch aus der Betroffenheit über die bevorstehende Schließung eines wichtigen Bildungszweiges der Liselotte-Nold-Schule (LNS) heraus - hat sich die Gruppe Alltagwerk gegründet.

Aus Molières „Die gelehrten Frauen“ haben sie den Satz „Ich lebe von guter Suppe und nicht von schöner Rede“ übernommen und zum Symbol gemacht. „Ein Ort, an dem das Handwerk guter Küche gepflegt wird, ist die Liselotte-Nold-Schule“, sagt Meyer, die ehemalige Schulleiterin. „Mehrere Generationen junger Frauen und mittlerweile auch junger Männer erlernten dort den professionellen Umgang mit Lebensmitteln und Küchentechniken. Unsere Betroffenheit über die Schließung des Schulzweiges „Ernährung und Versorgung“ führten zur Idee dieses Suppenprojektes.“

Das sind die Ziele der Nördlinger Gruppe "Alltagswerk"

Forster, Oberstudienrätin an beruflichen Schulen für Ernährung, fügt hinzu: „Frauen stehen heute alle Berufsfelder offen und zeigen dort längst, was sie können. Über die Vermittlung hauswirtschaftlicher Kenntnisse und Fähigkeiten gelang es an der LNS nicht selten auch, bei jungen Menschen Kompetenzen grundzulegen, die ihnen ihren Weg zu ihrem Wunschberuf ermöglicht haben.“ Die Gruppe wünscht sich, weit über das Kochen hinaus, mehr Wertschätzung für hauswirtschaftliche Tätigkeiten und Betreuungsleistungen im Alltag. Mit einer möglichen Schließung des Zweiges an der LNS werde diesem Bestreben ein Bärendienst erwiesen. „Denn das Gegenteil ist der Fall“, meint auch die Theologin Auer, „eine Aufwertung dieser klassischen Frauenberufe in unserer Gesellschaft ist überfällig, damit sich auch künftig Frauen und Männer für diese Berufe begeistern lassen.“

Anhand eines praktischen Beispiels will die Gruppe mit ihrem Projekt „Lieblingssuppen“ eine Diskussions- aber auch Genussplattform schaffen. Am 9. März können Interessierte und Genießer ab 11 Uhr im Nördlinger Rathausgewölbe 24 verschiedene Suppen aus aller Herren Länder probieren und ihre Lieblingssuppe finden. Zwanzig Suppenköchinnnen und -köche haben bieten ihre Lieblingssuppen für einen einmaligen Beitrag von sechs Euro an. Und während des Genusses können die Besucher erleben, was Freude am Kochen alles bewirken kann.