25-Jährigen erwartet ein Fahrverbot

Die Polizei stoppt den jungen Mann mit seinem Auto in der Nördlinger Innenstadt.

Ein Fahrverbot erwartet einen 25-Jährigen. Der war am Samstag, gegen 23.20 Uhr, in der Nördlinger Innenstadt unterwegs. Die Polizei stoppte ihn, laut der Beamten zeigte ein Test einen Wert von mehr als 0,5 Promille bei dem Mann an. Ihn erwartet nun ein Bußgeldbescheid und ein Fahrverbot. (AZ)