28-Jähriger rastet aus und muss die Nacht in einer Zelle verbingen

Der Mann treibt sich im Bereich der Damentoiletten um. Als er darauf angesprochen wird, wird er aggressiv.

Ein 28-jähriger Besucher einer Veranstaltung in Nördlingen ist am Samstag, gegen 23 Uhr, völlig ausgerastet. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der junge Mann im Bereich der Damentoilette herumgetrieben. Er wurde von einer Security-Mitarbeiterin angesprochen, diesen doch zu verlassen. Daraufhin ging er sofort auf die Mitarbeiterin los.

Der junge Mann greift auch die Nördlinger Polizeibeamten an

Der Frau eilten drei weitere Security-Mitarbeiter zu Hilfe. Es kam zum Gerangel zwischen den beteiligten Personen, wobei der Gast wild um sich schlug und auch spuckte. Als die Polizei hinzukam, griff er die Beamten an und trat nach ihnen. Aufgrund seiner Aggressivität wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in der Zelle Polizei verbringen. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die Beamten schließlich auch noch. Bei der Auseinandersetzung wurden der Beschuldigte selbst sowie zwei der Security-Mitarbeiter leicht verletzt. (AZ)