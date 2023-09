29-Jähriger droht in Nördlingen, seine Mutter zu erstechen

Ein Mann randaliert in der Wohnung seiner Eltern. Als die Polizei eintrifft, droht er mit Gewalt. Die Mutter rettet sich mit einem Sprung aus dem Fenster.

Mitten in der Nacht wird die Polizei am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz in Nördlingen gerufen. Ein 29-Jähriger Mann randalierte in der Wohnung seiner Eltern. Der Mann befand sich nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der 54-jährige Vater des Mannes bereits aus der Wohnung entfernt. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation allerdings.

Der 29-Jährige drohte den Beamten, die Mutter mit einem Messer abzustechen, falls sich die Polizei ihm nähert. Um der Mutter die Flucht zu ermöglichen, versuchten die Beamten den jungen Mann in ein Gespräch zu verwickeln, was schließlich auch gelang. Sie sprang aus dem Fenster des Hochparterres, so die Polizei weiter. Sie wurde von einem Beamten aufgefangen und in Sicherheit gebracht. Der 29-Jährige konnte kurze Zeit später von den eingesetzten Beamten festgenommen werden, leistete hier jedoch Widerstand. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. (AZ)