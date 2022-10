Nördlingen

12:06 Uhr

Marihuana an Minderjährigen verkauft – 29-jähriger Rieser vor Gericht

Plus Um den Jahreswechsel verkauft ein Rieser Drogen an einen Minderjährigen. Am Amtsgericht Nördlingen wird der 29-Jährige nun verurteilt.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

War es ein Verbrechen? Dieser Frage gingen Richterin Ruth Roser und zwei Schöffen am Amtsgericht Nördlingen bei einem 29-jährigen Angeklagten nach. Der Rieser hatte im vergangenen Dezember und Januar Marihuana an einen Minderjährigen verkauft, in der Folge wurden bei einer Hausdurchsuchung im März weitere Drogen wie LSD, Ketamine und Ecstasy bei ihm gefunden. Der Vorwurf von Staatsanwältin Judith Keller: unerlaubter Verkauf von Rauschmitteln – dazu noch als über 21-Jähriger an einen Minderjährigen, was den Tatbestand eines Verbrechens erfüllt – sowie Besitz von weiteren Drogen mit dem Ziel, damit zu dealen. Dafür musste sich der Rieser nun vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten. Wie sich im Laufe der Verhandlung herausstellte, geriet er eher zufällig in die missliche Lage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen