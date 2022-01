Nördlingen

2G fällt weg, doch die Lage im Nördlinger Einzelhandel ist nicht entspannt

Im Einzelhandel wird in Bayern kein 2G-Nachweis mehr benötigt. Was Nördlinger Einzelhändler dazu sagen.

Plus Am vergangenen Mittwoch wurde die 2G-Regel im bayerischen Einzelhandel gekippt. Was Nördlinger Einzelhändler dazu sagen.

Die Liste mit den Ausnahmen war lang geworden: Ob nun Schuhläden, Baumärkte oder zuletzt auch Bekleidungsgeschäfte - die 2G-Regel im Einzelhandel galt schon länger nicht mehr für alle. Ausgenommen waren Geschäfte, die Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen. Ein schwammiger Begriff, für den es zwar Beispiele gab, den aber die Bayerische Regierung nicht abschließend definierte, so die Kritik des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Und so setzte dieser die Regel außer Kraft. Das freut den Rieser Einzelhandel, doch die Laune ist nicht überall gut.

