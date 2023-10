Nördlingen

vor 16 Min.

30 000 Sachschaden nach Auffahrunfall

Ein 22-Jähriger erkennt an der Kreuzung zur Krankenhausstraße am Freitagmorgen zu spät, dass die 20-jährige Pkw-Fahrerin vor ihm an der Ampel abbremst.

Ein Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von circa 30 000 Euro hat sich am Freitagmorgen in Nördlingen ereignet. Gegen 7.20 Uhr befuhr laut Polizeiinformationen eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Augsburger Straße stadtauswärts. Hinter ihr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fahrzeug. Als die 20-Jährige auf Höhe der Ampel an der Kreuzung zur Krankenhausstraße verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies der 22-Jährige offenbar zu spät. Er fuhr ungebremst auf das Fahrzeug der 20-Jährigen, wobei er leicht verletzt wurde. (AZ)

